"Биофарма" будет производить иммуноглобулин из плазмы крови переболевших Covid-19, - Ефименко

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Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" присоединилась к Международному альянсу по разработке препаратов против Covid-19. Вскоре компания начнет производить иммуноглобулин из плазмы крови тех, кто уже переболел коронавирусом и полностью выздоровел, ведь она содержит антитела, помогающие преодолеть болезнь.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина".

Президент Biopharma Константин Ефименко отметил, что компания готова в максимально сжатые сроки провести комплекс мероприятий и начать производство иммуноглобулина. Кроме того, сейчас уже есть договоренность о его совместной разработке и даже испытания, ведь недавно Biopharma присоединилась к Международному альянсу по созданию лекарств против Covid-19.

"Я думаю, что за июнь-июль мы соберем необходимый объем плазмы - 300 литров, и в августе изготовим препарат - наш иммуноглобулин, который будет иметь большой титр к Covid-19. Вероятно, с сентября-октября мы начнем его поставлять в медицинские учреждения ", - заявил Константин Ефименко.

Компания Biopharma - один из десяти крупнейших украинских производителей фармацевтической отрасли. Она специализируется на препаратах из плазмы донорской крови человека. Компания имеет шесть плазмацентров по всей Украине, а также инновационный завод-фракционатор в Белой Церкви, не имеющий аналогов в других странах. Biopharma входит в холдинговую компанию UFuture, основателем которой является предприниматель Василий Хмельницкий. Общая стоимость помощи от компаний UFuture и Biopharma составляет более 12 млн грн.



