Завершено досудебное расследование по делу нардепа Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн

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Прокурором САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныци", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, - говорится в сообщении. - Несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании - посредницы. Интересным оказался факт того, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат".

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров именно у этих предприятий.

В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 гг. переплатило за поставки товаров более 93 млн гривен.

В течение января - февраля 2019 года было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - председателю правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

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В мае 2019 года расследование в отношении вышеуказанных лиц завершили - сегодня продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами дела.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", в октябре прошлого года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Дубневича, его задержание и арест.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

На сегодня материалы производство в отношении народного депутата и других подозреваемых объединены в одно производство.

21 апреля нардепу, а также другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыты материалы дела.

После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.