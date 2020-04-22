Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19, - Кличко

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Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.

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