Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19, - Кличко

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монастырь,голосеево

Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.

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Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко монастырь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+18 Leon Renk bcc9a743
ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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22.04.2020 12:16
+12 Envoy
МП - это биологическое оружие .
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22.04.2020 12:17
+11 З нами Бог та Україна
Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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22.04.2020 12:18
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