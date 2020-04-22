COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Голосеевском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +15
- Дарницкий - +16
- Деснянский - +10
- Днепровский - +9
- Оболонский - +4
- Печерский - +14
- Подольский - +8
- Святошинский - +10
- Соломенский - +8
- Шевченковский - +3
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 260. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 96 случаев коронавируса, в Дарницком - 153, в Шевченковском - 83, Голосеевском - 87, Оболонском - 53, Подольском - 45, Днепровском - 82, Деснянском - 76, Святошинском - 54.