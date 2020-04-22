Минобороны за 2,4 млрд грн построило 93 казармы из запланированных 184, - StateWatch. ИНФОГРАФИКА

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Минобороны планировало построить 184 казармы за 2,6 млрд гривен в течение 2018-19 годов. По факту на конец прошлого года возведені 93 казармы за 2,4 млрд гривен.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны планировало построить 184 казармы за 2,6 млрд гривен в течение 2018-19 годов. По факту на конец прошлого года возведені 93 казармы за 2,4 млрд гривен. StateWatch представил собственное аналитическое исследование относительно реального состояния освоения бюджетных средств военным ведомством. Стоит отметить, что уволенный на прошлой неделе заместитель Министра обороны Алексей Марценюк взялся за проблемы в строительстве и имел четкий план как ускорить возведение казарм в течение 2020 года", - рассказал он.

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"В частности, во внимание были приняты некоторые рекомендации аналитиков StateWatch:

При необходимости осуществить корректировку проектов и заключить договора генподряда на выполнение дополнительных строительных работ.

При планировании порядке реализации проектов по строительству жилья предусматривать их поэтапное выполнение таким образом, чтобы обеспечить финансирование работ по договорам в пределах бюджетных назначений в течение срока выполнения таких работ.

После введения в действие новой редакции Закона Украины "О публичных закупивили" во время проведения процедур закупок работ устанавливать для участников квалификационный критерий "наличие финансовой возможности, которая подтверждается финансовой отчетностью".

Принять меры для ограничения дискреционных полномочий при принятии решения об осуществлении предварительной оплаты по договорам подряда", - добавил он.

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"Остается надеяться, что команда нового министра обороны Андрея Тарана также сфокусируется на строительстве и завершит проект 184 казарм в 2020 году", - резюмировал Каневский.





