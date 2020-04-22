Минобороны за 2,4 млрд грн построило 93 казармы из запланированных 184, - StateWatch. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.
"Минобороны планировало построить 184 казармы за 2,6 млрд гривен в течение 2018-19 годов. По факту на конец прошлого года возведені 93 казармы за 2,4 млрд гривен. StateWatch представил собственное аналитическое исследование относительно реального состояния освоения бюджетных средств военным ведомством. Стоит отметить, что уволенный на прошлой неделе заместитель Министра обороны Алексей Марценюк взялся за проблемы в строительстве и имел четкий план как ускорить возведение казарм в течение 2020 года", - рассказал он.
"В частности, во внимание были приняты некоторые рекомендации аналитиков StateWatch:
При необходимости осуществить корректировку проектов и заключить договора генподряда на выполнение дополнительных строительных работ.
При планировании порядке реализации проектов по строительству жилья предусматривать их поэтапное выполнение таким образом, чтобы обеспечить финансирование работ по договорам в пределах бюджетных назначений в течение срока выполнения таких работ.
После введения в действие новой редакции Закона Украины "О публичных закупивили" во время проведения процедур закупок работ устанавливать для участников квалификационный критерий "наличие финансовой возможности, которая подтверждается финансовой отчетностью".
Принять меры для ограничения дискреционных полномочий при принятии решения об осуществлении предварительной оплаты по договорам подряда", - добавил он.
"Остается надеяться, что команда нового министра обороны Андрея Тарана также сфокусируется на строительстве и завершит проект 184 казарм в 2020 году", - резюмировал Каневский.
Мнения / Общество 22-апр, 03:569 2 712 0
У нас обмен пленными с РФ. Только не понятно кого и на кого мы меняем. И на каких условиях.
Но Вова палюбому молодец! Хочу написать о теме, обычно вызывающей бурю эмоций даже в рядах единомышленников. Об обмене пленными.
Одни всю дорогу выкрикивают рефрен «любой ценой возвращать своих».
Другие хотели бы ознакомиться с «ценником», и даже сами пленные очень часто против «любой цены».
Ну во-первых, обмен пленными - это ЕДИНСТВЕННОЕ осязаемое достижение нашей Бубочки, первый и последний козырь на руках, и он на этот козырь будет стараться брать максимально дивидендов. Это красиво, это эффектно, это работает.
А во-вторых, никому из простых смертных не покажут реально уплаченную цену. Она навсегда останется за кадром и под ковром переговоров с РФ. Которая, как известно всем, всегда славилась широтой души и неуёмным стремление творить для нас добро даром.
Первый Бубочкин обмен «всех на всех» закончился подписанием формулы Штанмайера и началом «разведения войск».
Ну вот когда постреливать перестали и просто ушли с позиций, оставив территории и людей, живущих там. Кстати, омбудсмен Денисов, а как там они поживают, люди эти? Украинцы между прочим. Вы узнавали? Хотя вряд-ли, кому оно надо, на этом рейтинг не подымешь.
Второй обмен - это когда Украина Цемаха отдала, навсегда похоронив идею вздрючить Москву в Гааге, и бойцов Беркута отпустила из-под суда. Потому что теперь на скамье подсудимых совсем другие люди сидят. Рифмастер, Маруся, Черновол.
В общем, отлично поменялись, тут вопросов нет, «любая цена» - она такая.
На этом фоне у меня возникает резонный вроде бы вопрос - а что сегодня мы слили ради реанимации Вовкиных вялых рейтингов? Почему всё втихаря? Что за фраза «всех на всех»? Она же бессмысленна!
Если вы в первый раз поменяли ВСЕХ, то откуда они снова там взялись? Новых наловили очевидно. Это же бесконечный процесс.
Нам говорят о 19-ти пленных, ОДИН из которых военный. А кто остальные? Я же прекрасно знаю, кто и как попадает на подвал в Донецке. Это ЛЮБОЙ человек, которому не повезло.
Это тётка, на которую настучала соседка чисто из вредности, и работяга, провтыкавший комендантский час. Так кого мы меняем на ВСЕГДА невыгодных нам условиях с формулировкой «они же украинцы»? Ведь в прошлый раз были люди, которые не хотели ехать в Украину.
У России никогда не закончатся люди на обмен пока Бубочке нужно попиариться. Особенно если учесть, что наш грёбаный генералиссимус опять заговорил о новых зонах «разведения».
И опять ни слова о людях, которые по факту отдаются под оккупацию. Их нет, они за скобками. И снова появятся только лишь фамилиями в новом списке на обмен. Все те, кто вывешивал у себя украинский флаг и угощал украинских военных борщом. Если их не забьют до смерти на подвале, то Вовка даст им через год шанс снова очутиться на родине. В какой-нибудь обшарпанной общаге и с пособием переселенца.
Поменяв их на убийц и террористов. Поимка которых тоже стоила жизней.
Сцуко, «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».
Интересно, наш народ когда-нибудь научится вдумываться в слова «любой ценой»?
Перестанет оргазмировать от популизма?
Неужели это так трудно - немножко думать?
Таня Адамс