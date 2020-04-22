В Беларуси умерли 58 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных почти 7,3 тыс.

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беларусь

В Беларуси, по состоянию на 22 апреля, скончались 58 человек с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

С начала февраля в стране проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

Коронавирус и карантин
Беларусь карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Envoy
Не удивительно , если у царя нет царя в голове .
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22.04.2020 12:26
+5 буков
У нас зробили 67 000, в Білорусі 114 000, ваша вчителька точно вас вчила що 114/67 буде 3?
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22.04.2020 12:32
+4 Rhodesian
колхозник доигрался в хоккей... Имбицил малохольный
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22.04.2020 12:31
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