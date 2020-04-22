Двое медиков умерли от коронавируса на Кировоградщине, - главный санврач области Оперчук

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коронавирус

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков, в общем там умерли 13 человек.

Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как она сообщила, подавляющее большинство из 13 погибших от коронавируса были преклонного возраста, более 70-88 лет. Однако среди умерших есть и работники медперсонала.

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"К сожалению, имеем два летальных случая и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.

В целом в области лабораторно подтвердили 251 случай заболевания коронавирусом.

Коронавирус и карантин
карантин Кировоградщина смерть врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Олег Анатолиевич
Я помню того судью - так ото и всё, но судьи проккуроры прозябая в роскашах, золоте и бриллиантах кричат, чтоб им добавили ещё, а то они страшно рискуют жизнями в отдельных кабинетах и на дорогих внедорожниках.
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22.04.2020 13:07
+1 Envoy
Искренне жаль . Кто нас , глупых , будет лечить ?
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22.04.2020 12:36
+1 Борис Козлов 6516a265
ммм, в Харькове судью таки зарезали, башку отрезали - но там коллекция монет у судьи была нехилая(кроме всего прочего), и все радовались что наконец-то кто-то наказал коррупционера.
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22.04.2020 12:52
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