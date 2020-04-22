Двое медиков умерли от коронавируса на Кировоградщине, - главный санврач области Оперчук

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В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков, в общем там умерли 13 человек.

Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как она сообщила, подавляющее большинство из 13 погибших от коронавируса были преклонного возраста, более 70-88 лет. Однако среди умерших есть и работники медперсонала.

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"К сожалению, имеем два летальных случая и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.

В целом в области лабораторно подтвердили 251 случай заболевания коронавирусом.