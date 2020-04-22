В "Слуге народа" обнародовали повестку внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

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Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура обнародовал повестку внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Качуры в Telegram.

В частности, ВР рассмотрит четыре постановления об отмене голосования за законопроект об изменениях в Регламент. Кроме того, Рада рассмотрит постановление об отмене голосования за внесение изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине". Отклонение постановлений позволит разблокировать законопроекты.







Также нардепы намерены рассмотреть законопроект №2769 о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (о размере денежного залога), №2372 о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии; №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов; №2656 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" об основаниях увольнения директора Национального бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение; и др.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".

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