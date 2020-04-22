Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

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туризм,туристы,турист

По расчетам Кабинета Министров Украины, из-за закрытия границ и карантин расходы украинцев на зарубежные поездки уменьшатся на 5 млрд долларов в течение 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой. Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине", - отметил он.

По его словам, они должны создавать добавленную стоимость здесь, в Украине. Это абсолютно возможно.

"Часть людей, которые вернулись, будут искать, вкладывать в бизнес, тратить заработанные деньги, которые они привезли с собой, в Украине", - добавил Шмыгаль.

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Коронавирус и карантин
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+13 ptn hlo 428037f7
Эх, какие были бы народные гулянья на годовщину избрания зеленского. Феерверки, салюты, люди нарядные, веселые, друг друга поздравляют со слезами счастья на глазах, и не только 73%, а все-все отмечали бы! Карантин долбаный весь праздник испортил...
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22.04.2020 12:46
+8 Ivan Ivanov 036c97a9
Сльзи атчаянія мешают мне гаваріть... Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7807
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22.04.2020 12:43
+6 Эдуард Силенко
Бедняги! Може хоча б тепер комуналку заплатять та налоги сплатять.
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22.04.2020 12:42
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