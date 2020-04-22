Украину нужно поддерживать в условиях давления России, - глава МИД Польши Чапутович

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ЕС будет последовательно придерживаться курса на поддержку Украины в условиях давления России.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давление на Киев со стороны России не ослабевает. Необходимо сохранять последовательный курс ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Чапутович.

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Указывая стратегическое значение Украины для ЕС, министр отметил необходимость сохранения постоянных политических контактов с Украиной и во время эпидемии COVID-19.

Чапутович сообщил о поддержке, которую оказывает Польша системе здравоохранения Украины.

Видеоконференция состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, в ходе которого планируется обсудить и украинскую проблематику.