В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов

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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки коронавирус подтвердили у 20 человек.

Об этом Филатов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, состоялась конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки +20. Было по одному-два в сутки, а теперь 20", - отметил он.

Он напомнил горожанам о необходимости соблюдать карантин.

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