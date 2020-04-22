В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов

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В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки коронавирус подтвердили у 20 человек.

Об этом Филатов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, состоялась конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки +20. Было по одному-два в сутки, а теперь 20", - отметил он.

Он напомнил горожанам о необходимости соблюдать карантин.

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Коронавирус и карантин
Днепр_город карантин Филатов COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+22 Zelya Vsyo
Филатов, надо было не один парашный клоповник с одной стороны окопать, а все, и со всех сторон.
В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 8830
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22.04.2020 12:55
+11 MrC
Из ФСБ МП
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22.04.2020 12:57
+10 Kirillos Kudelinos
Спасибо тварям, которые на пасху в церковь пошли.
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22.04.2020 13:10
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