В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19

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Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

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