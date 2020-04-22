В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19

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вакцина,коронавирус

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

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Коронавирус и карантин
вакцина Германия карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Zelya Vsyo
Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
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22.04.2020 12:58
+1 Zelya Vsyo
До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
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22.04.2020 13:08
+1 bruevich #
Не борзей. А то позвоню твоему соседу турку. Чтобы воспитал тебя.
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22.04.2020 13:09
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