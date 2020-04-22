Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ

Об этом напоминает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедшими в жизнь вечную. Однако в этом году в связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже - на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отмечают, что смысл поминальных дней после Пасхи заключается не в пикниках на могилах (что противоречит духу поминальных дней), а в усиленной молитве за близких.