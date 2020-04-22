Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ

2048

Поминальные дни в этом году из-за карантина переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).

Об этом напоминает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедшими в жизнь вечную. Однако в этом году в связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже - на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция начала патрулирование у кладбищ

В ПЦУ отмечают, что смысл поминальных дней после Пасхи заключается не в пикниках на могилах (что противоречит духу поминальных дней), а в усиленной молитве за близких.



