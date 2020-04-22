Оккупанты 4 раза обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

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Российско-оккупационные войска на Донбассе из гранатометов и минометов 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Местами ведения огня противником были н.п. Орехово, Богдановка, Лебединский и Широкино. Во время обстрелов российско-оккупационные войска использовали преимущественно ручные и автоматические гранатометы. В то же время, в районе Широкино оккупанты применили миномет 82-го калибра, выпустив из района оккупированной Саханки пять мин.

Метким огнем из очередных пехотных средств украинские войска вовремя подавляли вражескую огневую активность врага.

По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток не зафиксировано.

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