Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка

583

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на недопущение стабилизации обстановки.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

Противник осуществляет минирование местности с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН.

Кроме того, враг продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активизировали подготовку снайперов и диверсантов, - разведка

Также сообщается, что российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

"В частности, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку за пределами полигонов. Также противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в т. ч. боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", - сообщили в ГУР.