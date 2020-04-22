"Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все зависит от развития ситуации, и, в частности, от того, как мы пройдем прогнозируемые два пика COVID-19.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он заявил, что еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться.

"Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - подчеркнул Шмыгаль.

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