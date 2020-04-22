Все очаги огня на Житомирщине локализованы, - ГСЧС

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Спасатели, которые борются с огнем на Житомирщине, локализовали все очаги огня.

Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с пожарами в Житомирской области постепенно улучшается. За прошедшие сутки локализован последний очаг на территории Виступовицкого лесничества вблизи сел Жолудивка и Журба. Таким образом, все очаги огня в Житомирской области локализованы", - сообщил он.

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Демчук уточнил, что сейчас проводится наблюдение и пролив отдельных участков тления. Спасатели продолжают получать силы и средства ГСЧС, Гослесагентства, ВСУ и Укрзализныци общей численностью в 1000 человек и 180 единиц техники.

Как сообщалось, на территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.