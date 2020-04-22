16-18 компаний претендуют на покупку ОГХК, которую на прошлой неделе пытались захватить рейдеры, - глава Фонда госимущества Сенниченко

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"Объединенная горно-химическая компания", помещение которой на прошлой неделе пытались захватить рейдеры, вызывает самый большой интерес среди потенциальных покупателей. В торгах хотят принять участие 16–18 компаний.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"ОГХК у нас пока флагман большой приватизации: по данным советника BDO, который завершает подготовку маркетинговых материалов, о намерениях принять участие в конкурсе уже заявили 16-18 компаний", – сказал он.

Среди претендентов — два украинских холдинга.

"Остальные — это известные международные компании: японские, австралийские и другие, которые будут конкурировать между собой, получив информацию о компании, о запасах, о месторождениях", – добавил Сенниченко.

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Глава ФГИ заверил, что профили этих покупателей проанализируют с точки зрения стратегической безопасности. "Будем внимательно смотреть, какие там холдинги, какова структура собственности", – пообещал он.

Сообщения о якобы подготовке ОГХК к продаже покупателям из России Сенниченко назвал "информационными вбросами".

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО - 1,944 млрд грн.

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Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз.

17 апреля произошла попытка рейдерского захвата предприятия.