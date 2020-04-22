На прошлой неделе опасные вещества в воздухе Киева в разы превысили норму, - ЦГО им. Срезневского

552

На прошлой неделе в воздухе Киева зафиксировали превышение содержания токсичных веществ, в частности, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говортся на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений на стационарных постах обсерватории с 14 по 18 апреля 2020 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыль) - в 3,0-3,8 раза на проспекте Победы и улице Александра Довженко; в 1,5-2,6 раза - на всех постах города.

- диоксида серы - в 3,2-3,4 раза на площадях Демеевской, Бессарабской, улицах Семена Скляренко, Каунасской, инженера Бородина, Александра Довженко; в 2,8-3,1 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадкок обсерватории), где среднесуточное содержание не превышало уровень ГДКс.с.;

- оксида углерода - в 1,4 раза на проспекте Победы;

- диоксида азота - в 6,4-6,8 раза на Демеевской площади, проспекте Победы, улицах инженера Бородина, Каунасской; в 5,1-5,6 раза - на Бессарабской площади, Оболонском проспекте, улице Попудренко; в 3,4-4,2 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки;

- формальдегида - в 3,6-4,9 раза на улицах Семена Скляренко, Александра Довженко, Попудренко, Академика Стражеско, площадях Бессарабской и Демеевской; в 1,8-3,2 раза - на всех постах города.

Всего на 13-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 14 по 18 апреля 2020 было проанализировано 1071 пробу воздуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ученые выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

В общем, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота в воздухе города значительно снизилось. При общем за неделю снижении содержания формальдегида и диоксида серы, в период 17-18 апреля наблюдалось повышение концентраций этих примесей в воздухе города.

16-18 апреля значительно повысилось содержание взвешенных веществ (пыли). Впервые с 1965 года (начало наблюдений) на всех постах города зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по этой примеси. В это время, при сильном западном ветре, наблюдалась пылевая буря.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не повлияли на состояние загрязнения воздуха в г. Киев. Радиационный фон оставался в привычных рамках.