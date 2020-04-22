Для помощи пострадавшим в результате пожаров на Житомирщине предварительно могут выделить 25 млн грн, - Чернышов

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Более 70 жилых домов были уничтожены или существенно повреждены огнем в результате масштабных пожаров в Житомирской области, почти полсотни человек эвакуировали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Предварительно сумма, которую могут выделить для финансовой помощи пострадавшим, составляет 25 млн гривен. Также подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений", - отметил он.

Министр также добавил, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.

Все пожары в области локализованы, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Президент выразил благодарность всем, кто боролся с огнем, а также отметил важность работы волонтеров, которые помогали пострадавшим, и призвал власти как можно скорее решить жилищные вопросы пострадавших.

"Никто, кроме власти и государства, не имеет таких финансовых возможностей, чтобы помочь жителям сгоревших сел восстановить жилье и улучшить жилищные условия после этой катастрофы. Правительство как можно скорее должно принять решение о выделении финансов, а руководство Житомирщины - максимально быстро отстроиться", - подчеркнул Зеленский.

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