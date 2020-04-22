Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль (обновлено)

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Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль (обновлено)

Карантинные меры в стране продлены до 11 мая. На следующий день смогут открыться непродуктовые магазины, объекты бытовых услуг, парки и скверы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Будем продлевать карантин до этой даты", — сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, пик эпидемии в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

Шмыгаль отметил, что уже 12 мая возможно открытие магазинов, торгующих непродовольственными товарами и часть объектов бытовых услуг. Также для украинцев могут открыть парки и скверы.

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Шмыгаль подтвердил, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации в первых числах мая.

"Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогреву экономики", — отметил премьер-министр.

В Telegram глава правительства написал, что при принятии решения есть четкий план выхода из карантина, состоящий из 5 этапов. Для того, чтобы его запустить, нужно 2 условия.

"Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", — написал Шмыгаль.

"Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", — добавил премьер-министр.

Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль 01
Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль 02

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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22.04.2020 13:25
+5 Володимир Мик
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22.04.2020 13:39
+3 Вася Шевченко f77d76ba
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22.04.2020 13:50
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