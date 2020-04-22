Cуд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение самоизоляции в Сумах

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В Сумах суд оштрафовал на 17 тыс. гривен украинку, которая нарушила условия самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Судебной власти.

Отмечается, что 33-летняя сумчанка после возвращения из России письменно обязалась соблюдать 14-дневную самоизоляцию, однако покинула пределы карантина, которые были указаны в согласии. Таким образом женщина нарушила соответствующие постановления Кабинета министров и государственного санитарного врача.

Во время судебного заседания нарушительница полностью признала свою вину.

"Учитывая характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень ее вины, имущественное положение и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, судья пришла к выводу о необходимости наложения административного взыскания в виде штрафа. Согласно постановления суда (дело № 592/4884/20) на женщину наложен штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения.

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