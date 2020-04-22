ЕС решил предоставить Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19, - Зеленский

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ЕС решил предоставить Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19, - Зеленский

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - отметил Зеленский.

Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

В общем Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит такую помощь, - Тунис, которому ЕС предоставит 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий.

Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС переченя индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин помощь Евросоюз COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+42 Механизмы не работают
Порошенко домовився, от тобі клоун гроші і дали.
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22.04.2020 13:31
+21 Who's Here
ЕС выделит 1.2 млрд евро, ЕС Пороха выделил 100 млн грн, а сколько выделила зеленая шмаркля?
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22.04.2020 13:32
+21 Egor Nikolaev
Да не, об этом ранее Порошенко говорил.
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22.04.2020 13:33
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