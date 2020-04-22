Кабмин увеличил возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий до 3 месяцев

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субсидия

Кабинет Министров Украины увеличил с 2 до 3 месяцев возможную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями льгот и субсидий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, установлено, что жилищная субсидия не будет назначаться, если подразделениями социальной защиты получена информация о наличии просроченной задолженности более трех (ранее двух) месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Топ комментарии
+5 Володимир Мик
В Грузии на время карантина вообще отменили плату за коммунальные услуги.
Хотя Грузия беднее Украины.
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22.04.2020 13:48
+5 Nikos KGB
нет что б простить..они увеличили холопам сроки сдачи оброка)))
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22.04.2020 13:48
+3 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
А неполучателям льгот и субсидий?
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22.04.2020 13:48
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