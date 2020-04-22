Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков, - НБУ

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Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Коронавирус повлиял не только на здоровье украинцев, но и на их финансовое благополучие. Кредиты стало труднее обслуживать. Чтобы клиенты не оказались в долговой яме, банки предлагают им кредитные каникулы", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков. То есть большинство банков, активно работающих с населением.

Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.

Отмечается, что банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами.

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