Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Коронавирус повлиял не только на здоровье украинцев, но и на их финансовое благополучие. Кредиты стало труднее обслуживать. Чтобы клиенты не оказались в долговой яме, банки предлагают им кредитные каникулы", - говорится в сообщении.
Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков. То есть большинство банков, активно работающих с населением.
Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.
Отмечается, что банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами.