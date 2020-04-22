Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

136

Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском Пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевщина, где за сутки зафиксировали 41 новый случай.

Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 млн долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях