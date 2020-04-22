Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

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Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

Американские дипломаты призывают украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.

Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", — сказано в сообщении.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти находящихся в городе граждан ромской национальности в Закарпатскую область.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" — сказал Марцинкив.

Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива запаковать и вывезти из города ромов 01

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Топ комментарии
+14 Welle
То забирайте цих років до себе в США і там піклуючись про них
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22.04.2020 14:21
+8 Viktor Turchanikov
Права-то человека как раз и заключаются в том, чтобы "запаковать и вывезти". Всем легче станет, и людям и ромам.
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22.04.2020 14:30
+8 Слава Хуторский
А те кто защищает циган пускай если такие добрые возьмут к себе домой.
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22.04.2020 14:31
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