Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

1961 33
Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, как возможного кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, на свое заседание, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа". - Ред.). Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - сказала Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем

Ранее в среду Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Новый Кабмин
ВР Кабмин назначение Саакашвили внеочередное заседание Кравчук Евгения
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8 злой крот
Сраний цирк))
показать весь комментарий
22.04.2020 14:31
+6 Valentin Nasus
Если президентом выбрать дурака, он постарается, чтобы в его подчинении оказались люди глупее его. Это объясняет всё, что сейчас происходит с нашей страной.
показать весь комментарий
22.04.2020 14:38
+5 Who's Here
Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6785
показать весь комментарий
22.04.2020 14:32
Смотреть комментарии