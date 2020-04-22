Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство не включало стоп-кран для экономики Украины, основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность.
"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи.
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
Ну, теперь понятно.