Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль

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Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль

Только шесть отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами по предотвращению распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство не включало стоп-кран для экономики Украины, основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность.

"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

Коронавирус и карантин
карантин экономика Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Володимир Мик
В общем, согласно Шмыгалю, всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, все хорошо...
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
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22.04.2020 14:40
+3 Александр Юр
"Отключить" транспорт - это не остановить экономику. Рост безработицы - это не остановка экономики. Падение ВВП - это совсем не остановка экономики. За поребриком это бы назвали обнадеживающе - "рост отрицательной динамики"
Ну, теперь понятно.
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22.04.2020 14:54
+3 Senator S 01a656ec
На РАБссии дефицит бюджета составляет 4 триллиона,в Украине 300 миллиардов.Вопрос,сколько продержатся пионеры и комсомольцы Зели и Путлера? Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9437
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22.04.2020 14:56
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