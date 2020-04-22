Кабмин исключит ряд позиций из перечня беспошлинно импортируемых лекарств и оборудования для борьбы с COVID-19: "Некоторые из них могут производить отечественные компании"

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Кабинет министров Украины намерен исключить ряд позиций из перечня лекарственных средств, медицинских изделий и медоборудования, необходимых для борьбы с COVID-19 и подлежащих импорту в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС, поскольку некоторые позиции этого перечня могут производиться отечественными компаниями.

Соответствующее протокольное поручение премьер-министр Денис Шмыгаль отдал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, министру финансов Сергею Марченко и министру здравоохранения Максиму Степанову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили обращения от многих производителей, которые попросили нас, чтобы мы более серьезно отнеслись к этому списку", - сказал Петрашко в ходе правительственного заседания в среду.

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Как сообщалось, Кабинет министров 20 марта принял постановление 224, которым установил перечень лекарств, медизделий и медоборудования, которые необходимы для борьбы с COVID-19 и при импорте в Украину освобождаются от уплаты ввозной пошлины, а также от НДС.