Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

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Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний:

• "Альго-Фарм"

• "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)

• "Аптека НЦ"

• "Аптекарь"

• "Виталюкс"

• "Сириус-95" ( "Желаем здоровья")

• "Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")

• "Фармация"

Более того, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", - написал он.

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"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавил Хмельницкий.

Он также отметил, что расследование дела по признакам антиконкуретных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.



