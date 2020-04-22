Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Виталюкс"
• "Сириус-95" ( "Желаем здоровья")
• "Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")
• "Фармация"
Более того, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", - написал он.
"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавил Хмельницкий.
Он также отметил, что расследование дела по признакам антиконкуретных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.