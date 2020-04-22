Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

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маска

Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Виталюкс"
• "Сириус-95" ( "Желаем здоровья")
• "Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")
• "Фармация"

Более того, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", - написал он.

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"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавил Хмельницкий.

Он также отметил, что расследование дела по признакам антиконкуретных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.

Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 01
Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 02

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Топ комментарии
+5 Володимир Мик
Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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22.04.2020 14:49
+5 Джефф Слейтер
А такая цена (около гривни) и была до начала эпидемии, и все было рентабельно. И масок было - завались.
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22.04.2020 14:53
+4 Топ Ган
...просто бешеные скидки! Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 7856
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22.04.2020 14:48
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