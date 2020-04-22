За сутки количество зараженных коронавирусом медработников на Николаевщине увеличилось с 3 до 25 человек

902

Вчера 21 апреля в Николаевской области COVID-19 выявили сразу у 22 медработников, но об этом стало известно только сегодня. До этого в области было подтверждено лишь три случая заражения среди медиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал киевский активист Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Николаевской области выявлены заражения сразу у 22 медработников. С 3 до 25 !!! (Данные "Центра громадського здоров'я" https://app.powerbi.com/view…).

Никто в СМИ про это не написал!!! "Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС" вчера про это ни слова не написал!! Только сегодня упомянул что в области заражены 23 медработника, хотя по данным "Центра громадського здоров'я" 25 медработников инфицированы", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА

Истребин подчеркнул, что судя по вчерашней динамике прироста заболеваний, вспышка среди медработников произошла в Доманевском районе.





