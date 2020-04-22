Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

3345 111
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

Фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов, а также на официальных страницах Офиса Президента в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

Сегодня состоится премьера фильма Год Президента Зеленского, - ОП 01

Год Зеленского
Зеленский Офис Президента
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38 ggl chrm
жОПа.
показать весь комментарий
22.04.2020 14:59
+30 вау
Українці пам'ятають !
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 813
показать весь комментарий
22.04.2020 15:00
+29 Підлога Маккартні
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 6796 каждый каждый вечер наступает вдруг ... сдесь девченки целуют даже если не встал...
показать весь комментарий
22.04.2020 15:00
Смотреть комментарии