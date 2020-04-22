Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.
Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?