Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

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Фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов, а также на официальных страницах Офиса Президента в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.

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