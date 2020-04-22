МИД призывает украинцев наполнять Википедию информацией об Украине и мире

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Министерство иностранных дел Украины и ОО "Викимедиа Украина" начинают сотрудничество и планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению Википедии информацией об Украине и противодействовать дезинформации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте - крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной ", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Речь идет как об украиноязычном сегменте, так и о других языках.

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Первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн марафона "Месяц украинской дипломатии". В течение месяца авторы украиноязычной Википедии будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами, деятельности Украины в международных организациях, а также публичной дипломатии. Марафон начнется в мае, пояснили в МИД.

К кампании присоединится команда МИД Украины. Дипломатические учреждения Украины за рубежом опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, информацию о политиках и общественных деятелях, важных датах, событиях и локациях - их потом можно будет использовать в качестве источников для статей Википедии.

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Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения Википедии на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость Украины, ее истории и современности среди мирового сообщества и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами. Это будет продолжением кампании МИД "CorrectUA". Ранее эта инициатива министерства была посвящена корректировке написания украинских названий городов - KyivNotKiev, Odesa, Lviv и т.д.