Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса

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коронавирус

В Испании фиксируют снижение количества смертельных случаев от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает El Pais, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние сутки в Испании зафиксировали 435 смертей из-за коронавирусной инфекции. Однако это количество не превышает отметки 500 четвертый день подряд, как это было раньше.

Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Фернандо Симон заявил, что такая статистика является "обнадеживающей" в дальнейшем улучшении ситуации.

Кроме того, за последние сутки лабораторно подтвердили 4211 новых случаев заражения коронавирусом, что на 243 больше, чем днем до этого. Всего в Испании зарегистрировано 208 389 заражений, из которых 21 171 человек скончались и еще 85 915 - выздоровели.

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Коронавирус и карантин
Испания карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Никонор Босой
Дай Бог! Viva Espana!!
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22.04.2020 15:17
+1 Підлога Маккартні
в Китае ваще никто не мрет. А тогда нафига рассказывать истории про мифического нулевого поциента Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 6868 В таком случае, каждый отдельный зараженный является тем самым нулевым поциентом. И достаточно даже одного зараженного шоб в Китае опять полыхнуло Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 2587
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22.04.2020 15:17
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