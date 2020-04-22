Криклий готов снизить тарифы, если Кабмин пересмотрит политику дивидендов для госкомпаний

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Министр подчеркнул, что для вывода экономики из кризиса, вызванного карантином, необходимо инвестировать в инфраструктуру.

В условиях кризиса правительство должно пересмотреть политику дивидендов для государственных транспортных компаний и позволить им инвестировать больше прибыли в развитие. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Интерфакс-Украина, передает РБК-Украина.

По словам министра, если это произойдет, станет возможным временный пересмотр тарифов транспортных монополий либо дополнительные скидки для бизнеса.

"Мы настаиваем, чтобы правительство пересмотрело политику дивидендов для госкомпаний в транспортной отрасли. Да, у некоторых предприятий сейчас действительно сохраняется определенный уровень прибыльности, и есть дивиденды, которое они должны выплатить. Но, к сожалению, это не означает, что все последующие периоды будут для них прибыльными. Напротив, у большинства из них вследствие карантина ожидаются весьма большие убытки, поэтому сейчас нет смысла забирать у них доходы в виде дивидендов, чтобы потом экстренно искать возможность дофинансировать их из бюджета", - сказал Криклий.

Министр подчеркнул, что для вывода экономики из кризиса, вызванного карантином, необходимо инвестировать, прежде всего, в инфраструктуру, что позволит создавать новые рабочие места.

"Мы все же хотим говорить о развитии украинской экономики. А для этого необходимо как раз не вымывать из компаний финсредства, а вкладываться в их развитие, потому что это даст возможность организовать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру и, как следствие, позволит им показать прибыльность в более долгосрочной перспективе. Инвестиции в инфраструктуру - это очень, очень важно сейчас", - сказал Криклий.

Кроме того, он не исключил, что для поддержки бизнеса со стороны государства, возможно временное уменьшение тарифов госкомпаний.

"Если у нас получится снизить уровень дивидендов, то можно будет на короткий кризисный/посткризисный период пересмотреть и тарифы на какие-то вещи, дать бизнесу некую скидку, чтобы отрасли было проще выходить из этого пике", - сообщил Криклий.

Напомним, ранее Администрация морских портов Украины заявляла, что сохранение для нее ставки дивидендов на уровне 90% приведет к снижению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры в 2,6 раза что, соответственно, поставит под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах.