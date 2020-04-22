Плачков представил антикризисный план для энергетики

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Для преодоления коллапса в энергетике правительство должно реализовать антикризисный план.

Об этом написал экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для LB.



Эксперт отметил, что сейчас энергетика находится в состоянии коллапса, для выхода из которого необходимо в сжатые сроки реализовать антикризисные меры. Среди первоочередных он назвал создание антикризисного штаба во главе с премьером, решения кадровых проблем в отрасли, ведь 90% компаний возглавляют исполняющие обязанности, и введение должности первого вице-премьер-министра по топливно-энергетическому комплексу и вопросам ЖКХ и назначение министра энергетики.



По его мнению, после решения кадровых вопросов нужно принять решение для обеспечения стабильности работы энергосистемы и реструктуризации задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.



"Необходимо будет пересмотреть энергобаланс с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны и сбыта угля; просмотреть, а в перспективе - отменить административные ограничения в энергетике, исключающие действие полноценных рыночных механизмов. Кроме этого необходимо обеспечить экономически сбалансированную модель работы отрасли и решить проблему долгов путем принятия законопроекта №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который должен реструктурировать задолженность энергопредприятий", - написал Плачков.



По его прогнозам, принятие этих решений позволит уже через месяц-полтора преодолеть кризисные явления в энергетике.



Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.



В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец завил, что кризис стал следствием инициатив главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса.