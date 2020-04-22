С новым Регламентом для принятия закона о банках одного дня будет более чем достаточно, - нардеп СН Потураев

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В случае окончательного принятия изменений в Регламент ВР так называемы "антиКоломойский" закон может быть проголосован в течение одного дня.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"Пошаговый план, я думаю, предложит руководство Верховной Рады. Это их зона компетенции. Логично выглядит такой порядок действий: сначала отклонить постановления, блокирующие изменения в Регламент. А после этого - проголосовать закон о банках", - считает Потураев.

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По его словам, при оптимистическом сценарии для рассмотрения всех правок к закону о банках хватит одного дня.

"Если исходить из оптимистического сценария, по которому постановления, блокирующие регламент, отклоняются, и мы идем на рассмотрение этого закона по новой процедуре и путем пакетного отклонения поправок, одного дня будет более чем достаточно", - отметил нардеп.

Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

Напомним, изменения в Регламент предусматривают, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

По словам зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, эту процедуру применят при рассмотрении законопроекта о банках, в который подано 16 тыс. поправок.