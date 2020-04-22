За сутки в Хмельницкой области коронавирусом заболело 15 медицинских работников, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, о этом говорится в Фейсбуке Хмельницкой областной государственной администрации.
По данным облгосадминистрации, по состоянию на сегодня в области подтверждено 62 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 15 медицинских работников и 2 ребенка.
"За сутки зафиксировано 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: у 2 жителей Летичевского района (монастырь), у 6 - Чемеровецкого района, у 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больницы", - рассказали в ОГА.
Отмечается, что от коронавируса уже поправились 6 человек, среди них один медработник. Жертвами болезни стали уже 4 человека. Среди умерших также 1 медик.