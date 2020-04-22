Россия фальсифицирует статистику по коронавирусу, чтобы уйти от санкций, - эксперт Левусь

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На круглом столе "Москва как выгодополучатель от коронавируса. Как реагировать миру", состоявшемся 22 апреля на базе информационного агентства "Укринформ", украинские и зарубежные эксперты и журналисты обсудили попытки руководства России использовать кризисную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Фальсификации статистики относительно развития эпидемии коронавируса в РФ и стремление использовать эту проблему для выведения Кремля из-под санкций способствовали развитию системного кризиса в России. Вместе с тем, и в сложных для неё условиях, Россия не отказывается от своей агрессивной политики относительно Украины и будет использовать арсенал инструментов, который имеется у её дипломатии и спецслужб", - отметил Дмитрий Левусь.

Эксперт подчеркнул, что на примере комплексной операции РФ, маскируемой под помощь в борьбе с пандемией в Италии, а также инициатив россиян на международных площадках видны устремления Путина и его окружения. Они в первую очередь направлены на снятие санкций с РФ и уничтожение единства стран Запада, признание ЕС и НАТО за Россией права решать судьбу Украины и иметь влияние в Восточной Европе. Вынужденный отказ от активности на этом направлении, вызванный глобальным характером коронавирусного кризиса и "нефтяной войной" РФ с Саудовской Аравией ни в коей мере не свидетельствует, что Кремль пошёл на попятную. Об этом также говорит включение комплекса карантинных мер на оккупированных территориях Донбасса в проводимые РФ у себя. Главной их целью является сохранение боеспособности оккупационных военных корпусов, маскирующихся под "милиции ДНР-ЛНР". При этом Москва оказалась не в состоянии контролировать карантинные действия некоторых из своих регионов, что свидетельствует о кризисе и частичной потере влияния Кремля на фоне отложенных изменений в конституцию РФ, призванных расширить полномочия Путина.

"Однако в Москве даже не рассматривают вариант отказа от своей политики относительно Украины. Более того, теперь контроль над Украиной, в определённой мере, обусловливает выживание правящего режима РФ, потому мы можем ожидать, что и во время карантина и после его завершения Москва продолжит свою риторику относительно необходимости отмены санкций против неё, поскольку это якобы облегчит миру выход из кризиса. Мир же должен быть к этому готовым и не забывать об истинном характере путинского режима и того факта, что он не делает попыток выполнить условия мирового сообщества", - отметил Левусь.

Круглый стол, на котором прозвучали оценки действий Кремля в условиях пандемии от украинских и зарубежных экспертов, был организован Благотворительным фондом "Акцент" и общественной организацией "Бурштиновий шлях".