"До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что за почти год своего пребывания во главе государства он еще многое не успел сделать и до многого не дошли руки, но это обязательно произойдет.

Об этом он говорит в фильме "Год президента Зеленского", который запланирован к показу вечером 22 апреля на официальных страницах ОП в соцсетях и на ряде телеканалов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мне казалось, особенно когда была предвыборная кампания, что каждый день ты проживаешь как год. То есть, время очень медленно шло, а потом бац — и прошел почти, действительно, год. Я думаю, что, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны, и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали", — сказал Зеленский.

"Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему. Много чего не сделали, до многого даже руки не дошли, но дойдут", — добавил президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП