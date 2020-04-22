Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко

1014 11
рынок

Продовольственный рынки возобновятся после разработки методик и правил их работы для обеспечения выполнения санитарных норм во время карантина, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы ведем активный диалог для разработки методик и правил работы рынков с обеспечением здоровья людей и соблюдением норм. После того как такую методологию совместно с собственниками рынков и местными органами власти разработаем и будет понимание, что все безопасно, мы выйдем с отдельной коммуникацией и будем принимать решение", - сказал он в ходе брифинга после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, вопрос о возобновлении роботы рынков будет рассматриваться, когда министерство будет иметь "реальный уровень контроля над соблюдением социальной дистанции, санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19. ФОТОрепортаж

Коронавирус и карантин
карантин рынок Петрашко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1 Володимир Мик
Я вот одного не могу понять.
Почему продовольственным магазинам можно работать а магазинам одежды или обуви нельзя работать?
показать весь комментарий
22.04.2020 15:37
+1 Володимир Мик
тогда по вашей логике, нужно закрыть и большинство продовольственных магазинов
меньше магазинов, меньше там толкаться будут Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1950
показать весь комментарий
22.04.2020 15:43
+1 Олег Анатолиевич
Уебаны которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
показать весь комментарий
22.04.2020 15:47
Смотреть комментарии