Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко

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геращенко

Нардепы фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, "Европейская Солидарность" настаивает на рассмотрении этого законопроекта в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Наша фракция сегодня зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей. Мы настаиваем, чтобы этот закон был принят на внеочередной сессии в пятницу и собираем подписи под этой инициативой", - отметила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что для фракции защита медиков сейчас является приоритетом номер один.

"Во-первых, Фонд Порошенко и наша команда уже передали больницам тысячи необходимых защитных костюмов (кстати, очень приятно было получить обратную связь от медиков, которые довольны качеством этих костюмов). Также знаю, что большую благотворительную помощь больницам во всех регионах сейчас передает корпорация "Рошен", - рассказала Геращенко.

"Во-вторых, мы настояли, чтобы в изменения в бюджет была заложена норма о страховании врачей", - добавила нардеп.

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Геращенко Ирина карантин врачи Европейская Солидарность COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 belge
Молодец, Петруша. 5 лет разваливал медицину на кизяк, а теперь взвился.
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22.04.2020 15:36
+4 Who's Here
Кацап?
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22.04.2020 15:38
+3 Топ Ган
...тупой, когда ты последний раз посещал своего семейного ветеринара? Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9278
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22.04.2020 15:54
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