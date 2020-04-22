Кернес отказался доплачивать медикам надбавки из бюжета Харькова

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Харьковский городской глава Геннадий Кернес отказался выделить из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19.

Об этом харьковский городской глава заявил во время сессии горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 1 апреля в Украине внедрен второй этап медицинской реформы. Доплату врачам, во-первых, должно финансировать государство. Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому что все они - областного подчинения, и врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на разных уровнях", - заявил Кернес.

Отмечается, что защитную маску во время сессии горсовета Кернес надел только после того, как один из депутатов призвал находившихся в зале полицейских составить протоколы на нарушителей.

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