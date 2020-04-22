В программе "секты свидетелей дефолта" есть пункт о ликвидации всех антикоррупционных органов, - нардеп СН Потураев

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Народные депутаты, продвигающие идею дефолта в Украине, также не против ликвидации всех антикоррупционных органов в стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"В ходе этих дискуссий во внутрипартийном чате совершенно уже явственно очертилась программа этой группы. Она ведь, эта программа, касается не только закона о национализированных банках. Там, к примеру, есть пункт о том, что все антикоррупционные органы должны быть ликвидированы", - рассказал Потураев, отметив, что не понимает на что рассчитывают так называемые "адепты секты свидетелей дефолта".

По его словам, об упразднении антикоррупционных органов "говорят прямо".

"Налицо совсем другая подача этой идеи. Обычно заход идет через замечания о том, что Сытник и Холодницкий некомпетентны. А тут говорится прямо: зачем они вообще нужны? Это же все по указке Запада, они недееспособны, и зачем они все нужны; и НАБУ нужно расформировать, а его функции передать ГБР. Плюс расформировать Высший антикоррупционный суд, НАПК и САП, причем функции последней передать Генпрокуратуре", - добавил нардеп.

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.