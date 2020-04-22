В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешняя Верховная Рада отличается молодостью и менталитетом народных депутатов, и, несмотря на определенные особенности, парламент демонстрирует эффективность, принимая много законов.

"В Украине еще не было такой молодой по возрасту Верховной Рады, ментально она другая, особенно эта партия – "Слуга народа". Да, они (депутаты "Слуги народа" – ФИ) разные, их много, но при этом результат есть результат – за 8 месяцев 180 законов было принято в Верховной Раде. Где есть такая статистика?", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Зеленский отметил, что в Украине 30 лет никто не хотел принимать закон об импичменте, он внес его в Верховную Раду и закон был принят.

"Дальше был закон об отмене депутатской неприкосновенности. Также было большое возмущение, даже в новой Верховной Раде. Но, слава богу, у нас есть монобольшинство, и нам удалось, и мы сняли депутатскую неприкосновенность", - указал он.

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