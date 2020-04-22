После коронавируса нужно менять подход к медреформе. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет, - Зеленский

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После завершения эпидемии коронавируса необходимо менять подход к реформированию системы здравоохранения, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет",- констатировал он в эфире "Украина24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тыс., были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем - вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет",- добавил президент.

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По словам Зеленского, в настоящее время налажены поставки средств индивидуальной защиты и запускают в работу украинского производителя ИВЛ.

"Есть грузы со средствами лечения и защиты. Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли. И сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ", - сказал он.