Московского чиновника Ошарина нашли мертвым в оккупированном Крыму

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Замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пропавшего без вести месяц назад, нашли мертвым в оккупированной Ялте. По предварительным данным, он покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти", — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

По словам источника, на теле чиновника не было следов насильственной смерти.

Информацию об обнаружении тела Ошарина подтвердили в Мосгордуме.

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О том, что чиновник из Москвы пропал в Крыму, 21 стало известно 21 апреля, уточняет российское издание "Медуза". В последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника.

По предварительным данным, Ошарин покончил с собой. Его тело нашли в арендованной квартире в центре Ялты.

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