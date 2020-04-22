Ювенальные прокуроры начали два уголовных производства по возможному нарушению прав детей на съемках фильма "Дау" в Харькове

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Прокуратура открыла уголовные производства в связи с возможным нарушением прав и свобод детей из детдома, совершенным во время съемок в Харькове фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в среду заявил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"По предварительной информации, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, из обнародованных (в интернете) кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - сообщил он.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП

"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру.

"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время препросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании-производителя пени.

Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук.