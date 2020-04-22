Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика

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Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия"Антонов", сказал он в фильме "Год президента Зеленского".

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы (самолеты производства госконцерна "Антонов". - Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

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"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмировал Зеленский.